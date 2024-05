Mercato - PSG : Une recrue défie déjà Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Pour son premier exercice loin du Real Madrid et en tant que joueur du PSG, Marco Asensio n’a pas particulièrement brillé. Cependant, pour la saison prochaine, l’objectif semble clair : être titulaire comme AS l’a confié ces dernières heures. Luis Enrique pourrait lui faciliter la tâche au passage.

Entre sa blessure au pied en septembre dernier puis sa lésion musculaire début mars, Marco Asensio a manqué quelques matchs au PSG. De quoi permettre à Luis Enrique d’essayer d’autres systèmes avec des joueurs différents. Et au final, c’était le trio d’attaque Bradley Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé qui avait les faveurs de l’entraîneur du Paris Saint-Germain la plupart du temps.

Pas de départ pour Asensio, objectif titularisation la saison prochaine

Pas de quoi faire peur à Marco Asensio, ni lui faire baisser les bras. Kylian Mbappé va s’en aller au Real Madrid cet été. Et quand bien même le Paris Saint-Germain compte particulièrement recruter pendant le mercato hivernal, Asensio espère changer la donne la saison prochaine en obtenant une place de titulaire sur le front de l’attaque du PSG à en croire AS .

Luis Enrique est fan de Marco Asensio