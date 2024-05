Mercato - PSG : La presse espagnole l’annonce à Paris la saison prochaine

Thibault Morlain

En plus des arrivées, un grand ménage est attendu cet été au sein de l’effectif de Luis Enrique au PSG. A l’occasion du mercato, le club de la capitale pourrait se séparer de nombreux joueurs et les candidats au départ seraient nombreux. En revanche, certains vont continuer avec le PSG et cela devrait être le cas de Marco Asensio.

Cet été, le PSG compte bien faire le ménage dans son effectif et se séparer de plusieurs joueurs. « Il y a aussi un dégraissage de l'effectif qui va s'effectuer avec des joueurs dont, de toute façon, c'est un secret polichinelle », a assuré Abdellah Boulma. Qui va maintenant faire ses valises ? La liste pourrait être longue, mais parmi les noms des joueurs actuels du PSG, on ne devrait pas retrouver celui de Marco Asensio.

Asensio va rester au PSG

Arrivé libre l’été dernier du Real Madrid, Marco Asensio s’est engagé jusqu’en 2026 avec le PSG. Et il n’est pas prévu qu’il fasse ses valises après seulement une saison avec le club de la capitale. En effet, ce lundi, AS fait savoir qu’Asensio continuera avec le PSG… à moins d’une énorme surprise.

Faire mieux la saison prochaine ?

Cette saison, Marco Asensio a joué 30 matchs avec le PSG, toutes compétitions confondues, pour 5 buts et 7 passes décisives. Alors que le rendement de l’Espagnol est loin d'avoir été le meilleur, le média ibérique fait savoir qu’Asensio serait convaincu de pouvoir inverser la tendance la saison prochaine au PSG. A voir maintenant quel rôle il aura sous les ordres de Luis Enrique puisqu’entre le départ de Kylian Mbappé et les arrivées prévues en attaque, la concurrence pourrait se renforcer.