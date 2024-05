Mercato : Une star de l’OM avec Gattuso en Arabie Saoudite ?

Hugo Chirossel

Trois mois après son départ de l’OM, où il a été remplacé par Jean-Louis Gasset, Gennaro Gattuso pourrait très bientôt reprendre du service. En effet, le technicien italien serait sur le point de s’engager avec Al-Taawoun, en Arabie Saoudite. Il pourrait être rejoint par Pierre-Emerick Aubameyang, puisque le club saoudien serait intéressé par l’attaquant marseillais.

Gennaro Gattuso bientôt de retour ? Le technicien italien est toujours sans club depuis son départ de l’OM le 20 février dernier. Une expérience difficile pour l’ancien de l’AC Milan et de Naples, qui n’a pas vraiment réussi à redresser la situation à Marseille. Après avoir connu le Serie A, la Liga et la Ligue 1, Gennaro Gattuso pourrait bientôt découvrir le Saudi Pro League.

OM : Le vestiaire lance un avertissement ! https://t.co/UsM48YqeMQ pic.twitter.com/9mqMDvTbqU — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

Gattuso à Al-Taawoun… avec Aubameyang ?

En effet, d’après les informations d’ Arab News , l’ancien entraîneur de l’OM serait sur le point de s’engager avec Al-Taawoun. Gennaro Gattuso aurait accepté les conditions proposées par le club saoudien, qui s’efforcerait désormais de boucler sa signature. En Arabie Saoudite, il pourrait alors être rejoint par Pierre-Emerick Aubameyang. En effet, comme indiqué par Sports Zone , Al-Taawoun aurait jeté son dévolu sur l’attaquant de l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026.

Aubameyang assure qu’il sera à l’OM