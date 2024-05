Mercato - OM : L’Arabie Saoudite débarque pour Aubameyang !

Hugo Chirossel

Un an seulement après son arrivée, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait déjà quitter l’OM. L’attaquant âgé de 34 ans penserait à partir de Marseille, et saurait déjà dans quel championnat il souhaite évoluer la saison prochaine. En ce sens, il pourrait prendre la direction de l’Arabie Saoudite, où un club serait intéressé.

Arrivé libre l'année dernière en provenance de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang serait déjà sur le départ de l’OM. D’après les informations de La Provence , l’attaquant âgé de 34 ans qui a inscrit 29 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, aurait même choisi sa future destination, un championnat qui aurait déjà souhaité l’attirer l’été dernier avant qu’il ne s’engage avec l’OM.

Mercato - OM : Un incroyable retour est possible ! https://t.co/S19n1CPYD5 pic.twitter.com/SrQOv8RgJc — le10sport (@le10sport) May 13, 2024

Al-Taawoun intéressé par Aubameyang

Pourrait-il qu’il s’agir de l’Arabie Saoudite ? Car d’après les informations de Sports Zone , le pays du Golfe voudrait s’attacher les services de Pierre-Emerick Aubameyang. En effet, Al-Taawoun aurait jeté son dévolu sur l’international gabonais, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’OM. Dans un entretien accordé à L'Équipe il y a quelques jours, Pierre-Emerick Aubameyang, qui aurait pour le moment plutôt prévu de rester et attendrait une offre importante pour partir, avait d’ailleurs révélé avoir recalé l’Arabie Saoudite pour rejoindre Marseille.

Aubameyang a préféré l’OM à l’Arabie Saoudite