Mercato : Ce joueur du PSG a un «problème», il déballe tout

Alexis Brunet

L'été dernier, le PSG a décidé de prêter de nombreux joueurs. C'était notamment le cas pour Renato Sanches. Le Portugais a rejoint l'AS Rome, mais il n'a pas réussi à se montrer à son avantage, la faute à de nombreuses blessures. Tiago Pinto, ancien directeur sportif du club italien, est revenu sur le gros problème du milieu de terrain.

Certains joueurs vont bientôt débarquer au PSG. On ne parle pas là des premiers transferts du mercato estival, mais bien des retours de prêts. En effet, ils sont nombreux à ne pas être retenus par le club dans lequel ils ont évolué cette saison.

Renato Sanches va revenir au PSG

Le PSG va notamment voir Renato Sanches revenir dans les prochaines semaines. Le Portugais a été prêté toute la saison à l'AS Rome, mais il n'y a pas brillé. Le milieu de terrain n'a que très peu joué, la faute à de nombreuses blessures qui sont malheureusement récurrentes pour l'ancien joueur du LOSC.

Tiago Pinto dévoile le problème de Renato Sanches