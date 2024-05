OM : Après son transfert surprise, il se justifie

Thibault Morlain

Recruté par l'OM en 2014, Romain Alessandrini a fini par faire ses valises en janvier 2017. N'ayant plus un grand temps de jeu sous les ordres de Rudi Garcia, l'ailier français a décidé de relever un nouveau défi. Et à la grande surprise, alors qu'Alessandrini avait encore la possibilité de jouer en Europe, il a décidé de franchir l'Atlantique pour rejoindre les Etats-Unis et le Los Angeles Galaxy.

En Ligue 1, c'est sous le maillot de Rennes que Romain Alessandrini avait explosé. Des performances qui avaient alors convaincu l'OM de le recruter à l'été 2014. Au total, le Français aurait disputé 65 matchs sous le maillot olympien, ayant marqué 11 buts et délivré 9 passes décisives. Une histoire qui a ensuite pris fin en janvier 2017. Tandis que Dimitri Payet fait alors son grand retour à l'OM, Alessandrini prenait lui la décision de s'en aller, mettant le cap vers les Etats-Unis et le Los Angeles Galaxy.

« J’avais adoré la ville »

Comment Romain Alessandrini en est arrivé à s'engager avec le Los Angeles Galaxy après l'OM ? Pour Footmercato , celui qui a récemment pris sa retraite a dévoilé les coulisses de sn choix, expliquant alors : « J’avais voyagé à Los Angeles un été plus tôt et j’avais adoré la ville. J’avais aussi vu d’énormes panneaux publicitaires sur les autoroutes, vraiment taille américaine, où je voyais des campagnes des LA Galaxy avec Steven Gerrard et Giovani dos Santos. Ça a grandement joué ».

«Cc’était le bon moment d’y aller »