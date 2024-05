Mercato : Après Mbappé, un nouveau départ est annoncé au PSG

Hugo Chirossel

Un nouveau départ au PSG. Ces derniers jours, Kylian Mbappé et Keylor Navas, en fin de contrat, ont officialisé le départ en juin prochain, ce qui sera également le cas de Layvin Kurzawa. Le latéral gauche de 31 ans l’a annoncé ce lundi soir dans un message publié sur les réseaux sociaux, lui qui a été sifflé dimanche en marge des célébrations du titre de champion de France.

Kurzawa officialise son départ du PSG

« Pour toi Paris Saint Germain… C’est le cœur rempli d’émotion que j’écris ce texte. 9 années passées au sein du Paris Saint Germain ce n’est pas rien . J’ai connu de très beaux moments, comme des plus durs. Mais sachez que l’amour que je porte pour le Paris saint Germain est sincère. Tout au long de ces années, j’ai grandi avec vous, je suis d’ailleurs devenu papa à deux reprises dans cette magnifique ville », a déclaré Layvin Kurzawa.

« Sachez que je ne retiens que le positif »