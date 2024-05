Mercato - OM : Voilà le grand attaquant pour la saison prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une saison XXL à titre personnel sous le maillot de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang sera-t-il toujours au club l'an prochain, même sans coupe d'Europe ? Le buteur gabonais, qui était le grand attaquant tant attendu depuis le début de l'ère McCourt, a fait le point sur son avenir à l'OM avec une réponse très claire dimanche soir.

Avec pas moins de 30 buts et 11 passes décisives en 51 matchs (toutes compétitions confondues), Pierre-Emerick Aubameyang a été sans conteste le meilleur de l'OM durant cet exercice 2023-2024. Recruté libre après avoir résilié son contrat avec Chelsea l'été dernier, le buteur gabonais avait d'abord connu un début de saison assez compliqué avant de monter en puissance et de briller à la pointe de l'attaque marseillaise. L'OM tient donc enfin son grand attaquant avec Aubameyang, et ce dernier va devoir prendre une décision majeure pour son avenir.

OM : Le vestiaire lance un avertissement ! https://t.co/UsM48YqeMQ pic.twitter.com/9mqMDvTbqU — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

« C’était le minimum qu’on devait au coach »

Interrogé au micro de Prime Video dimanche soir après la courte victoire de l'OM au Havre (2-1) qui prive malgré tout le club phocéen d'une qualification en coupe d'Europe l'an prochain, Aubameyang a d'abord tenu à rendre hommage à Jean-Louis Gasset, son entraîneur : « C’est important de bien finir, notamment pour le coach. Il est venu dans une situation très compliquée et il a tout donné. Et puis pour toute sa carrière c’était le minimum qu’on lui devait et pour les supporters aussi ».

« La saison prochaine avec moi, je suis là »