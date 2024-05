Mercato - OM : Le boss lance un avertissement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très remonté dimanche soir alors que l'OM n'a finalement pas réussi à valider son ticket européen pour la saison prochaine, le président Pablo Longoria n'a pas mâché ses mots. Le dirigeant espagnol lance un avertissement très cash à ses joueurs et laisse entendre qu'il y aura du changement au cours du mercato estival.

L'OM a raté le coche pour son futur européen ! Malgré la victoire sur la pelouse du Havre dimanche soir (2-1), pour le compte de la 34e et dernière journée du championnat, le club phocéen doit se contenter de la 8e place au classement et sera donc privé de coupe d'Europe l'an prochain. Un constat qui n'a pas manqué de provoquer la colère de Pablo Longoria...

L’OM victime d’une scène complètement folle https://t.co/Zj37Pua1qe pic.twitter.com/SlhSAxs1jP — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

« C'est inadmissible »

Interrogé en zone mixte après le match, le président de l'OM n'a pas mâché ses mots : « Finir 8e du Championnat, c'est inadmissible. J'ai un fort sentiment de déception, comme tous les suiveurs de l'OM je pense. On va beaucoup analyser les raisons de ce résultat et commencer à reconstruire pour la saison prochaine. Tout le monde doit faire son autocritique », lâche sèchement Longoria.

« On veut plus de stabilité, de cohérence »