Mercato : Le PSG a un autre problème pour ce vieux rêve

Axel Cornic

Parti du Paris Saint-Germain en 2019 après un passage chez les U19, Thiago Motta est devenu l’un des entraineurs les plus suivis d’Europe. De quoi donner des idées à Nasser Al-Khelaïfi qui a toujours rêvé de le voir sur le banc parisien, même s’il faudra la concurrence de la Juventus... mais également de Bologna !

C’est la belle histoire de la saison en Serie A. Modeste club de milieu de tableau, Bologna réalisé l’exploit de se qualifier en Ligue des Champions devant notamment l’Atalanta, l’AS Roma et le Napoli. Et tout ça vient d’un homme qui a marqué l’histoire récente du PSG...

« J'aimerais l'attacher à une chaise mais ce n'est pas facile »

Il s’agit évidemment de Thiago Motta, qui grâce à son travail à Bologna est définitivement rentré dans la catégorie des coachs à suivre. Mais le PSG pourrait bien se faire griller la politesse par la Juventus, qui souhaiterait miser sur l’ancien international pour remplacer Massimiliano Allegri. Mais ce n’est pas tout, puisque du côté de Bologne on souhaite également le garder ! « J'aimerais l'attacher à une chaise mais ce n'est pas facile » a expliqué Claudio Fenucci, administrateur délégué du club d’Emilie-Romagne, au micro de TMW .

« Notre souhait serait de continuer ensemble, nous verrons »