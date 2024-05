OM : «C'est fini», il annonce le départ d'une recrue

Alexis Brunet

Joaquin Correa a vécu une saison très compliquée à l'OM. Débarqué sous la forme d'un prêt en provenance de l'Inter Milan l'été dernier, l'Argentin n'a pas réussi à se montrer décisif avec Marseille. Des performances catastrophiques qui poussent la direction de l'OM à le laisser partir.

Lors de la saison 2022-2023, Alexis Sanchez était le joueur phare de l'OM. Le Chilien avait réalisé une grande saison avec le club phocéen, ponctuée de dix-huit buts et trois passes décisives. Malheureusement, les dirigeants marseillais n'ont pas réussi à conserver le Chilien, et ce dernier a fait son retour à l'Inter Milan.

Correa s'est perdu à l'OM

Pour remplacer Alexis Sanchez, Pablo Longoria a décidé de miser sur Pierre-Emerick Aubameyang. Le président marseillais a également tenté des coups plus ou moins réussis. L'OM s'est notamment fait prêter Joaquin Correa par l'Inter Milan. À l'heure des bilans, celui de l'Argentin est catastrophique. En 19 rencontres toutes compétitions confondues avec Marseille, l'attaquant n'a pas inscrit le moindre but ni délivré une seule passe décisive.

Correa ne sera pas conservé par l'OM