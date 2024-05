Mercato : Aubameyang a annoncé sa décision à l'OM

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM, arrivant en provenance de Chelsea. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le club marseillais, l'attaquant gabonais de 34 ans a fait savoir à sa direction qu'il voulait continuer à porter le maillot ciel et blanc la saison prochaine.

Alors qu'Alexis Sanchez a pris la porte, l'OM a déniché sa nouvelle star lors du dernier mercato estival. En effet, Pablo Longoria a bouclé le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang. En effet, l'ancien attaquant de Chelsea s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM. Et après une première saison brillante à Marseille, l'international gabonais ne compterait pas partir de si tôt.

Aubameyang est heureux et épanoui à l'OM

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce lundi, Florent Germain a lâché ses vérités sur l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang. Selon le journaliste de RMC Sport , le joueur de 34 ans aurait décidé de rester à l'OM la saison prochaine.

Aubameyang veut rester à l'OM

Quand il a accepté de rejoindre l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang aurait dit à la direction marseillaise qu'il voulait faire un point sur son avenir après chaque saison. D'après Florent Germain, les deux parties auraient donc fait un premier bilan ce dimanche après la victoire au Havre (1-2). Et Pierre-Emerick Aubameyang aurait fait savoir aux hautes sphères de l'OM qu'il était heureux et épanoui à Marseille, et qu'il voulait rester dans leur club la saison prochaine.