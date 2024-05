Mercato : Le PSG lâché par un entraîneur ?

Thibault Morlain

Aujourd’hui entraîneur des U19 du PSG, Zoumana Camara voit son travail être remarqué et cette fois, il pourrait ne pas laisser passer l’occasion d’entraîneur un groupe professionnel. L’avenir du technicien parisien fait actuellement ainsi parler et voilà que Camara aurait tranché : il veut quitter le PSG. A 45 ans, il pourrait ainsi débuter un nouveau chapitre dans sa carrière d’entraîneur.

Annoncé dans le viseur de l’ASSE ou Clermont ces derniers mois, Zoumana Camara a toujours la cote sur le marché. Aujourd’hui à la tête des U19 du PSG, on pourrait prochainement le voir sur un banc de Ligue 2. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le Red Star pense à lui pour remplacer Habib Beye et dans le même temps, la piste annonçant Camara à Guingamp a pris de l’ampleur ces dernières heures.



Mercato - PSG : Deux pistes chaudes pour un membre du club https://t.co/ZkFXuCYoUR pic.twitter.com/ER7En4U0UL — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

Camara veut quitter le PSG

Quid maintenant de l’avenir de Zoumana Camara ? N’ayant connu que le PSG jusqu’à présent dans sa carrière d’entraîneur, il aurait fait le choix de découvrir autre chose la saison prochaine. En effet, comme expliqué par Ouest France , en fin de contrat, Camara aurait fait savoir aux dirigeants du PSG sa volonté de partir.

« S’il y a une annonce à faire, elle sera d’abord en interne »