Transferts - Real Madrid : Cette star a accepté une offre inattendue

Alexis Brunet

Pour le moment, Luka Modrić est lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2024. Mais il est fort probable que la star Croate prolonge encore une fois l'aventure avec la Casa Blanca. En effet, le milieu de terrain aurait accepté un rôle secondaire et une baisse de salaire substantielle pour rester au moins une saison supplémentaire au sein du club espagnol.

Cette année, cela fait douze ans que Luka Modrić a rejoint le Real Madrid. Le Croate a débarqué en Espagne en 2012 et il est progressivement devenu l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Aujourd'hui âgé de 38 ans, l'ancien joueur de Tottenham n'est pas près de prendre sa retraite.

Modrić devrait prolonger au Real Madrid

Le contrat de Luka Modrić arrive à échéance le 30 juin prochain, mais d'après le journaliste Matteo Moretto, il y a de grandes chances pour que le Croate prolonge au Real Madrid. Ce dernier aurait d'ailleurs accepté un rôle secondaire la saison prochaine, ainsi qu'une baisse de salaire substantielle pour rester au moins une saison de plus à Madrid.

Modrić a refusé plusieurs offres

En plus d'accepter une baisse de salaire et un rôle secondaire, Luka Modrić a également refusé plusieurs offres pour rester au Real Madrid. Dernièrement, on parlait notamment d'un intérêt de l'Arabie Saoudite pour le Croate.