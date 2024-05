Mercato : L’OM annonce une course contre la montre !

Thomas Bourseau

Pablo Longoria aura fort à faire dans les prochains jours afin de respecter les délais que le président de l’OM et son comité de direction se sont fixés : trouver un entraîneur avant la fin du mois de mai. Mais la piste Sergio Conceiçao commence à prendre sérieusement de l’ampleur dans la cité phocéenne.

C’est reparti pour un tour. À l’instar des mercato d’étés de 2022 et 2023, Pablo Longoria est confronté à nouveau confronté à un dossier primordial avant de pouvoir avancer ses pions en terme de recrutement : trouver un entraîneur pour reprendre le flambeau laissé par l’intérimaire Jean-Louis Gasset.

Fonseca n’est plus prioritaire, Conceiçao prêt à reprendre le flambeau ?

Pendant un long moment, Paulo Fonseca était la priorité absolue du président de l’OM comme le10sport.com vous le révélait le 10 avril dernier. Néanmoins, Le Parisien a confié jeudi après-midi que Pablo Longoria avait changé son fusil d’épaule de par le temps de réponse bien trop important de Fonseca et de la publicité constante autour de son avenir et notamment de son éventuel départ pour l’AC Milan quand bien même il n’avait donné aucune réponse à l’OM ou au club lombard. À présent, l’Olympique de Marseille ferait de Sergio Conceiçao sa piste prioritaire. Le10sport.com vous a d’ailleurs assuré le 21 mai dernier qu’une réunion avait eu lieu avec l’entraîneur du FC Porto et son entourage afin de prendre la température de sa volonté ou non de débarquer à Marseille.

Mercato - OM : Une légende annonce la «dernière chance» de Longoria ! https://t.co/F4SFeynOVe pic.twitter.com/R7o6lRG1YZ — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Conceiçao concentré sur la finale face au Sporting, l’OM a fixé une deadline !