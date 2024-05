L’OM fixe un rendez-vous crucial pour son mercato !

Thomas Bourseau

Un vent nouveau va souffler à Marseille. Jean-Louis Gasset s’en est allé comme prévu après le dernier match de la saison au Havre (2-1) et son remplaçant sur le banc de touche de l’OM sera choisi avant la fin du mois de mai si l’on en croit la tendance dessinée par Le Parisien.

Cela commence à devenir une tradition à l’OM. Comme en 2022 et en 2023, Pablo Longoria est contraint de trouver un nouvel entraîneur après le départ prévu de Jean-Louis Gasset qui ne disposait que du statut d’intérimaire à son arrivée en février dernier pour le remplacement de Gennaro Gattuso. Le contrat a été respecté et ne sera pas rallongé outre cet été.

Exit Fonseca, Conceiçao nouvelle priorité de Longoria ?

D’ailleurs, Jean-Louis Gasset a pris sa retraite et laisse à Pablo Longoria le soin de lui dénicher le remplaçant parfait . Le Parisien confie que la nouvelle priorité du président de l’OM n’est plus Paulo Fonseca, mais Sergio Conceiçao. Le10sport.com vous communiquait le 21 mai dernier un rendez-vous entre l’entraîneur du FC Porto et son entourage ainsi que l’Olympique de Marseille.

L’OM compte être fixé pour son entraîneur avant la fin du mois de mai