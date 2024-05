Mercato : Le bourreau de l’OM peut dégouter Longoria

Axel Cornic

En course pour un titre final en Ligue Europa qui aurait pu sauver toute la saison, l’Olympique de Marseille a vu se rêves être brisés par l’Atalanta, au stade des demi-finales. Et les routes des deux clubs pourraient bien se recroiser et se ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour Pablo Longoria, qui cherche un successeur à Jean-Louis Gasset.

Ça bouge pour le prochain entraineur de l’OM ! Alors que les médias italiens annoncent Paulo Fonseca du côté de l’AC Milan, Pablo Longoria cherche une solution pour rebondir et nous vous avons récemment révélé sur le10sport.com, qu’il viserait notamment Sérgio Conceição du FC Porto.

Vente OM : «C’est vendu», l’Arabie Saoudite arrive à Marseille ! https://t.co/5jpNLOeHEu pic.twitter.com/p54Jmiu4aE — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Palladino, la nouvelle idée de Longoria

D’autres noms sont également évoqués et Longoria, qui est un grand connaisseur de la Serie A, aurait notamment approché Raffaele Palladino. A Monza depuis une saison et demie, l’Italien est l’un des nouveaux coachs qui montent de l’autre côté des Alpes et Sky Sport Italia a confirmé des contacts avec l’OM, mais d’autres clubs seraient également sur le coup.

L’Atalanta fonce sur lui

En effet, le média transalpin évoque également des discussions avec Benfica... mais surtout avec l’Atalanta, qui après avoir éliminé l’OM en Ligue Europa pourrait jouer un autre mauvais tour. Les Bergamasques seraient à la recherche d’un remplaçant à un Gian Piero Gasperini qui pourrait filer vers le Napoli et Palladino ferait vraisemblablement partie de leurs priorités.