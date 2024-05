PSG : Mbappé est attendu de pied ferme à Barcelone !

Thomas Bourseau

Le PSG va témoigner du départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, bien qu’aucune annonce officielle ait été effectuée par les parties concernées. Robert Lewandowski s’est clairement positionné sur la venue imminente de Mbappé en Liga. Attaquant du FC Barcelone, le Polonais est impatient d’affronter l’attaquant français la saison prochaine dans le championnat espagnol.

Kylian Mbappé a tranché depuis le mois de février. Au cours d’une entrevue avec son président Nasser Al-Khelaïfi, l’attaquant star du PSG annonçait à son président qu’il ne prolongerait pas son contrat courant au club jusqu’au 30 juin. 48 heures avant sa dernière apparition au Parc des princes avec le maillot du Paris Saint-Germain face au Toulouse FC le 12 mai dernier (1-3), Mbappé communiquait officiellement son départ cet été par le biais d’une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Kylian Mbappé va troquer la tunique du PSG pour celle du Real Madrid !

Sa prochaine destination est officieusement connue : le Real Madrid. Tout serait déjà bouclé entre le clan Mbappé et le champion d’Espagne. Sa mère et représentante, Fayza Lamari, avouait même lundi soir aux journalistes l’ayant interrogé sur le prochain club de son fils qu’ils savaient pertinemment où le champion du monde irait. Après l’Euro avec l’équipe de France en Allemagne, le capitaine des Bleus s’installera au Real Madrid. Le nouveau galactique du club merengue est attendu tant par les socios du Real Madrid que par le FC Barcelone.

«Jouer contre lui c'est toujours un privilège et notre affrontement va être très sympa !»