PSG : Une promesse faite pour oublier Mbappé ?

Axel Cornic

Après sept saisons, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain et laisser un trou béant derrière lui, tant au niveau sportif qu’au niveau de l’image. Ainsi, au sein du club parisien on semble bien décidé à frapper très fort sur le mercato estival pour tourner la page et écrire un tout nouveau chapitre du projet QSI.

Après des mois et des mois de spéculations, c’est enfin officiel : Kylian Mbappé va quitter le PSG. En fin de contrat, l’attaquant devrait vraisemblablement s’engager en faveur du Real Madrid, qui dès cet hiver a présenté une offre comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com.

Al-Khelaïfi rêve de la paire napolitaine

Pour le remplacer, le PSG ne manque pas de pistes. C’est notamment le cas en Italie, où plusieurs médias parlent d’une énorme double opération orchestrée par Nasser Al-Khelaïfi avec deux des plus grandes stars de la Serie A. Il s’agirait en effet de Victor Osimhen, serial-buteur du Napoli qui possède une clause de départ fixée à 130M€ ainsi que de son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier ne possède aucune clause, mais son prix pourrait être proche de celui de l’attaquant nigérian.

Un grand 9 devrait débarquer au PSG