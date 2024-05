OM : Timing parfait pour le nouvel entraineur ?

Axel Cornic

Avec le possible échec qui semble se dessiner avec Paulo Fonseca, grande priorité de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a activé d’autres pistes selon nos informations avec notamment Sérgio Conceição. En Italie, on parle également de Raffaele Palladino, actuel coach de Monza, qui aurait vraisemblablement été approché par le président de l’OM tout récemment.

Après une saison chaotique, Pablo Longoria va devoir installer un peu de stabilité à l’OM et cela passera par le bon choix d’entraineur. Le rêve était Paulo Fonseca, mais comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com d’autres pistes ont également été activées ces derniers jours.

Qui pour oublier Fonseca ?

Car le Portugais, en fin de contrat avec le LOSC, aurait décidé de quitter la Ligue 1 pour la Serie A et surtout l’AC Milan. D’après Sky Sport Italia son arrivée chez les Rossoneri ne tiendrait plus qu’à quelques détails et le face-à-face de ce mercredi avec Pablo Longoria ne devrait rien y changer. L'OM pourrait donc se tourner vers d’autres entraineurs, avec notamment Sérgio Conceição qui devrait quitter le FC Porto.

Palladino, une occasion en or pour l’OM

Sky a également confirmé ce mercredi la piste menant à Raffaele Palladino, dont le contrat avec Monza se termine le 30 juin prochain. Une prolongation a été évoquée en cette fin de saison, mais toujours selon le média italien on apprend que des changements dans la direction du club lombard pourraient finalement accélérer son départ. Une excellente nouvelle pour l’OM, qui devra toutefois batailler avec Benfica et l’Atalanta, qui seraient également sur ses traces.