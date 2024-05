Succession de Gasset : La presse italienne confirme le plan B de l’OM

Axel Cornic

Selon nos informations, le grand rêve de Pablo Longoria pour la succession de Jean-Louis Gasset est Paulo Fonseca, en fin de contrat avec le LOSC. Mais cette piste ne semble pas tourner en faveur de l’Olympique de Marseille, puisque le Portugais aurait décidé de quitter la Ligue 1 pour rejoindre la Serie A et l’AC Milan.

Qui va entrainer l’OM ? Arrivé en cours de saison, Jean-Louis Gasset a décidé de tirer sa révérence et Pablo Longoria travaille depuis un mois déjà sur sa succession. Nous vous avons en effet annoncé dès le 10 avril sur le10sport.com qu’il tente de convaincre Paulo Fonseca, sous contrat avec le LOSC jusqu’au 30 juin prochain.

Benatia a tranché, le nouvel entraîneur de l’OM enfin connu ? https://t.co/r9UhAZwvtZ pic.twitter.com/60uVrJoQ4W — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Fonseca vers Milan

Or, les médias italiens annoncent depuis quelques jours que le technicien portugais aurait fait son choix... et ce n’est pas l’OM. Il aurait en effet l’intention de rejoindre l’AC Milan, qui de son côté chercher un successeur à Stefano Pioli et aurait notamment fait la différence grâce à un projet solide et surtout une qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

L’OM tente sa chance avec Palladino