OM : Échec et mat total pour le rêve de Longoria !

Axel Cornic

La saison de Ligue 1 est à peine terminée, mais Pablo Longoria travaille déjà d’arrache-pied pour trouver un nouvel entraineur à l’Olympique de Marseille. Nous vous avons annoncé en exclusivité que la grande priorité est Paulo Fonseca, en fin de contrat avec le LOSC, qui semble pourtant se diriger vers la Serie A et l’AC Milan.

Il y a un an déjà, lorsqu’il fallait remplacer Igor Tudor, à l’OM on avait fortement pensé à Paulo Fonseca. Le président Pablo Longoria n’avait pas réussi à l’avoir à l’époque mais une nouvelle chance s’est présentée en cette fin de saison, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com.

Mercato : L’OM dit adieu à un buteur pour 20M€ ? https://t.co/WYjnpmCstU pic.twitter.com/azR9fmzDx6 — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Direction Milan pour Fonseca ?

Le technicien portugais est en effet le grand favori de Longoria pour la succession de Jean-Louis Gasset ! Mais un nouvel échec semble se dessiner, puisque les médias italiens parlent depuis quelques jours d’une concurrence toujours plus forte de l’AC Milan, qui pourrait bien mettre en échec l’OM. Sky Sport Italia annonce même ce mercredi que la partie serait d’ores et déjà perdue pour les Marseillais, puisque Paulo Fonseca aurait décidé de poser ses valises à Milan après deux saisons en Ligue 1.

Il devrait accepter un salaire moins élevé qu’à l’OM