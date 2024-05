OM : La succession de Gasset va coûter une fortune

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Jean-Louis Gasset va quitter l'OM comme prévu, ce qui pousse Pablo Longoria à se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. Plusieurs noms sont évoqués à l'image de Sergio Conceiçao et Paulo Fonseca. Mais le club phocéen s'intéresse également à Matias Almeyda. Un dossier compliqué.

L'OM prépare la succession de Jean-Louis Gasset et multiplie les pistes. Comme révélé par le10sport.com, la priorité de Pablo Longoria se nomme Paulo Fonseca. Un dossier compliqué compte tenu de la concurrence pour le coach du LOSC, ce qui pousse l'OM à activer d'autres pistes comme celle menant à Sergio Conceiçao qui a même rencontré Pablo Longoria il y a quelques jours, selon nos informations. Mais là aussi, cela s'annonce compliqué.

Mercato : L’OM peut encore y croire pour cet entraîneur ! https://t.co/yF1NiBVYYo pic.twitter.com/KxFihcxt22 — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Almeyda fait partie de la short-list de l'OM

C'est la raison pour laquelle l'OM continue d'explorer le marché des entraîneurs. Mardi, L'EQUIPE révélait ainsi la piste menant à Matias Almeyda dont le profil est très apprécié par Pablo Longoria. Mais là encore, attirer le technicien argentin, idole parmi les supporters de l'AEK Athènes, sera compliqué, pour plusieurs facteurs.

Une clause libératoire à 10M€ ?

Le premier d'entre-eux concerne le fait qu'il possède un contrat jusqu'en 2028 avec le club de la capitale grecque. Et surtout, une clause libératoire estimée à 10M€ y est incluse. Une somme colossale pour un entraîneur, et d'autant plus pour les finances de l'OM, qui espère se renforcer sur le mercato.