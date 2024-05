Mercato : Le prochain entraîneur de l’OM, c’est lui ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pablo Longoria est passé à l'offensive. En quête d'un successeur à Jean-Louis Gasset, le président de l'OM aurait contacté plusieurs entraîneurs. Parmi eux Paulo Fonseca et Sérgio Conceição. Un troisième coach, qui pourrait être Raffaele Palladino, figurerait aussi sur la short-list de l'Espagnol. Et contrairement aux deux premiers cités, le coach de Monza serait intéressé par le poste.

Jean-Louis Gasset, c'est terminé ! Le technicien de 70 ans a pris sa retraite après une dernière victoire face au Havre ce dimanche (1-2). Un départ qu'il faudra vite comblé. Dans l'idéal, l'OM souhaite officialiser la venue de son nouveau coach dans les prochains jours, afin de préparer au mieux la saison prochaine.

Un troisième profil contacté

Comme annoncé par le 10Sport.com, Paulo Fonseca est le grand favori. Un autre Portugais, Sérgio Conceição, aurait aussi été contacté, mais aucun des deux ne seraient enclins à venir à Marseille.

Son identité est dévoilée ?

Mais Pablo Longoria a plus d'un tour dans son sac. Un troisième coach aurait été approché. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, il pourrait s'agir de Raffaele Palladino, qui quittera Monza dans les prochains jours. Et selon cette source, l'entraîneur italien ne resterait pas insensible à cet intérêt. Et si c'était lui le remplaçant de Gasset ?