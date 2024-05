Mercato : Ce joli coup que l’OM va rater cet été !

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi est l’un des entraîneurs les plus cotés sur le marché et a notamment été annoncé à Liverpool et au Bayern Munich ces derniers mois, sans que cela mène à quelque chose. Libre de tout contrat depuis ce week-end, l’Italien aurait la cote à l’OM, mais Pablo Longoria serait déjà fixé.

Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de Brighton. Samedi, avant même l’ultime journée de championnat contre Manchester United (0-2), les Seagulls communiquaient sur le départ de l’entraîneur italien arrivé en septembre 2022 à la place de Graham Potter. La chance de l’OM ?

«L’OM ? J'étais triste de ne pas être venu ici»

En septembre dernier, dans le cadre d’une rencontre opposant l’OM à Brighton en Ligue Europa, Roberto De Zerbi avouait avoir été approché par Pablo Longoria pour la succession de Jorge Sampaoli en 2022 et avant qu’Igor Tudor soit choisi. « Oui c'est vrai qu'il y avait une possibilité pour moi de venir à Marseille. C’était une belle option pour moi mais on n'a pas trouvé d'accord avec le club. J'étais triste de ne pas être venu ici parce que ce stade, ces fans étaient une grande motivation pour moi ». Néanmoins, pour ce qui est de son avenir à court terme, De Zerbi n’a aucune piste chaude. « Vous pouvez me croire ou non, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais pour le moment il n’y a rien. Je vais travailler, étudier différents matches, différentes équipes et différents entraîneurs. Tu dois acquérir des connaissances pour rester au top. Je ne sais pas si je resterai trois, quatre, cinq mois à la maison, mais ce n’est pas un problème ».

L'OM veut éviter le fiasco, signature imminente ? https://t.co/S7IA6TqGjl pic.twitter.com/tnVRuqjj0w — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

L’OM trop juste financièrement parlant pour Roberto De Zerbi ?