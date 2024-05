Mercato de folie à l'OM, la catastrophe est annoncée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM vient de boucler une saison plus que décevante, conclue à la huitième place en Ligue 1, ce qui signifie donc que le club phocéen ne disputera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Depuis quelques jours, Pablo Longoria est donc pointé du doigt, notamment à cause de ses choix durant le précédent mercato et son habitude à chambouler l'effectif marseillais.

«Ce qui est inadmissible c’est ce qu’il a fait à l’OM»

« Ce qui est inadmissible c’est ce qu’il a fait à l’OM. Longoria, c’est le président du foot jetable. Les analyses on les a faites toute la saison il n'avait qu'à nous écouter il aurait peut être eu la recette. Il dit qu’il faut de la stabilité mais c’est le président du foot jetable. C’est football manager », s'indigne-t-il au micro de La Chaîne L'EQUIPE , avant d'en rajouter une couche.

«Il va changer de coach et il va changer 10 joueurs»