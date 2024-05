PSG - Départ de Mbappé : Les regrets de Thierry Henry

Thibault Morlain

Après l’AS Monaco et le PSG, Kylian Mbappé s’apprêterait visiblement à connaitre sa première expérience à l’étranger. Rien n’a encore été officialisé, mais voilà qu’il devrait prochainement rejoindre le Real Madrid. Mbappé va donc quitter la Ligue 1, de quoi donner un petit goût amer à Thierry Henry.

Jusqu’à présent, Kylian Mbappé n’avait connu que le championnat de France. Mais voilà qu’à 25 ans, l’international français va découvrir sa première expérience à l’étranger. Après un chapitre de 7 ans au PSG, Mbappé doit s’engager prochainement avec le Real Madrid. Une grosse perte pour le club de la capitale et le championnat de France…



« Toujours dur de voir un grand partir du championnat français »

Pour le Canal Football Club , Thierry Henry a d’ailleurs fait part de ses regrets de voir Kylian Mbappé quitter la Ligue 1. « Content qu’il parte à l’étranger pour voir ce que ça peut donner ? C’est toujours dur de voir un grand partir du championnat français », a-t-il confié à l’occasion d'un échange avec Robert Pires.

« On a l’opportunité d’avoir un monstre, encore une fois, en France »