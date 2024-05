Mercato : Le départ d’une star du PSG annoncé en direct ?

Thibault Morlain

Recruté l’été dernier par le PSG en provenance du FC Barcelone pour 50M€, Ousmane Dembélé avait alors paraphé un contrat jusqu’en 2028 avec le club de la capitale. Auteur d’une saison honorable à Paris, l’international français n’était en aucun cas concerné par les rumeurs d’un départ. Mais voilà que ces dernières heures, Daniel Riolo est venu jeter un pavé dans la marre à propos de l’avenir de Dembélé.

Ce dimanche, face à Metz, le PSG disputait son dernier match de Ligue 1 de la saison. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique avait décidé de se passer de quelques joueurs. Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé se sont notamment vus accorder quelques jours de vacances. Deux joueurs qu’on a d’ailleurs pu apercevoir du côté de Cannes sur les réseaux sociaux. De quoi faire réagir Daniel Riolo… au point même d’annoncer un futur départ de Dembélé du PSG.



« Je me prépare à un départ d’Ousmane Dembélé cet été »

« Depuis Dortmund, comme chaque année quand le PSG sort de la Ligue des champions, la saison est terminée. En revanche, on a une petite nouveauté cette année. Au moment d’aller faire ton dernier match de championnat, des joueurs sont écartés – pourquoi pas – mais les mecs sont en vacances. Être écartés et t’afficher en vacances avec reprise de l’entraînement mardi… On va me dire, comme Mbappé est en rupture avec le club depuis des mois… De toute façon, il ne s’entraîne plus depuis des semaines et des semaines. La situation de Mbappé est claire depuis pas mal de temps, on l’a bien compris. En revanche, je me prépare à un départ d’Ousmane Dembélé cet été. En raison du départ de Mbappé, son grand ami ? Non indépendamment, parce que Luis Enrique n’en veut plus », a balancé Daniel Riolo au micro de L’After Foot .

« Luis Enrique ne le kiffe pas des masses »