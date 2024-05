Mercato - PSG : L’émotion d’un crack après son faux transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG l'hiver dernier et alors que l'OL était en pleine crise sportive, Rayan Cherki avait finalement décidé de rester au sein de son club formateur. Un choix judicieux étant donné que l'OL a réussi un magnifique sprint final en championnat, et Cherki en a profité pour revenir sur son hiver agité, non sans une certaine émotion.

Tombeur in-extremis du RC Strasbourg (2-1) dimanche soir pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1, l'OL a donc réussi à arracher son ticket européen pour l'an prochain. Un cadeau inespéré, alors que les Gones ont longtemps été relégables en première partie de saison. Et c'est d'ailleurs à cette époque du mercato de janvier que Rayan Cherki (20 ans) était passé tout proche d'un transfert en direction du PSG.

« C’est pour ça que je suis resté »

Finalement, le jeune attaquant avait décidé de rester à l'OL, et il a évoqué cette période avec une grande émotion dimanche soir au micro de Free Ligue 1 après la victoire de son équipe : « C’est une émotion que je n’ai jamais vécue, c’est pour ça que je suis resté. Je suis resté dans les pires moments du club, et ça restera à jamais gravé dans mon cœur », lâche Rayan Cherki.

« Je ne regretterai jamais d’être resté »