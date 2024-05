Transferts - PSG : Un attaquant a lâché sa réponse !

Thomas Bourseau

Déjà dans le viseur du PSG l’été dernier avant même que Kylian Mbappé quitte le club de la capitale, Victor Osimhen est toujours une option de marché pour le champion de France. Toutefois, cette opération serait vouée à l’échec à cause de Chelsea et de l’avantage des Blues.

Victor Osimhen a certes apposé sa signature sur une prolongation de contrat le 23 décembre 2023 pour rallonger son aventure au Napoli jusqu’en 2026. Néanmoins, force est de constater que ladite aventure prendra fin en cette fin de saison.

Le PSG va rater Victor Osimhen ?

Et ce n’est pas CaughtOffside qui affirmera le contraire. Le média anglais a clairement fait savoir que le départ de Victor Osimhen du champion d’Italie 2023 serait bel et bien programmé pour cet été… au PSG ? Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, Osimhen serait une piste prise en considération, mais ne devrait pas se concrétiser à cause de Chelsea.

Osimhen déjà d’accord avec Chelsea ?