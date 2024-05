Mbappé - PSG : Deux signatures sont annoncées !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'été s'annonce particulièrement mouvementé pour le clan Mbappé, puisque Kylian ainsi que son petit frère Ethan arrivent tous les deux en fin de contrat avec le PSG. D'ailleurs, conformément aux dernières tendances, leur mère Fayza Lamari a indiqué qu'ils allaient chacun signer avec d'autres clubs cet été.

Ce n'est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé va quitter le PSG, et le capitaine de l'équipe de France avait d'ailleurs officialisé la nouvelle il y a une dizaine de jours avec une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Mais son petit frère Ethan, âgé de 17 ans et dont le contrat aspirant arrive également à expiration, s'apprête lui aussi à quitter le PSG pour signer dans un autre club.

Fayza Lamari annonce les deux départs

Lundi soir, en marge de la grande réception donnée par Kylian Mbappé dans un restaurant parisien pour faire ses adieux, sa mère Fayza Lamari en a profité pour confirmer qu'Ethan Mbappé allait lui aussi quitter le PSG : « De l’émotion ? Forcément. Il y a vos deux enfants qui quittent le club… C’était sept belles années, ça s’est fêté avec le personnel, tout simplement », a-t-elle confié.

