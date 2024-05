Projet McCourt - OM : Le départ du boss est réclamé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM est passé à côté de sa saison et n'a pas réussi à valider son ticket pour une coupe d'Europe, terminant à la 8e place du classement de Ligue 1. C'est donc l'heure du bilan, et Christophe Dugarry pointe principalement du doigt le président Pablo Longoria en réclamant même sa démission de l'OM, estimant qu'il avait fait suffisamment de mal au projet de Frank McCourt.

L'été s'annonce d'ores et déjà agité du côté de l'OM ! Malgré son succès au Havre dimanche lors de la dernière journée de championnat (2-1), le club de Frank McCourt n'a pas réussi à se qualifier pour une coupe d'Europe la saison prochaine, et les objectifs n'ont donc pas été atteints. Christophe Dugarry, ancien attaquant de l'OM, a poussé un coup de gueule à ce sujet au micro de RMC Sport , ciblant principalement le président Pablo Longoria.

« Qu’il rende sa chemise et pose sa démission »

« On a vu toute la saison que cette équipe était moyenne, mais une nouvelle fois, qui a choisi ces joueurs ? (…) On se pose la question sur les joueurs, mais j’ai envie de me poser la question sur le président. Qu’il vienne avec toutes ses responsabilités, qu’il rende sa chemise et pose sa démission », lâche Dugarry, qui attend donc que le président quitte ses fonctions cet été à l'OM.

« C’est lui le seul et unique responsable »