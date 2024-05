Mercato - OM : 10M€ pour le prochain entraîneur ?

Hugo Chirossel

Comme indiqué par Le 10 Sport, si Paulo Fonseca est la priorité, l’OM a également coché le nom de Sergio Conceiçao pour succéder à Jean-Louis Gasset, mais les dirigeants marseillais s’intéresseraient également à Matias Almeyda. Cependant, il faudra dépenser 10M€ pour s’attacher les services de l’entraîneur de l’AEK Athènes.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’OM est à la recherche de son prochain entraîneur. Comme indiqué par Le 10 Sport , les dirigeants marseillais ont fait de Paulo Fonseca leur priorité, lui qui arrive à la fin de son contrat avec le LOSC. La décision du technicien portugais est attendue cette semaine, mais la concurrence est rude dans ce dossier et l’AC Milan est également annoncé sur sa piste.

Almeyda a une clause libératoire de 10M€

L’OM explore donc d’autres options et en ce sens, serait également intéressé par Matias Almeyda d’après les informations de L’Équipe . Ce que confirme La Provence , qui précise cependant qu’il y aurait peu de chance de voir l’entraîneur de l’AEK Athènes débarquer à Marseille. Le technicien argentin est sous contrat jusqu’en juin 2028, avec une clause libératoire estimée à 10M€. Une somme élevée pour un entraîneur et surtout pour l’OM, qui aura des finances limitées cet été.

L’OM a rencontré Conceiçao