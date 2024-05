«Ça chauffe» à l’OM, Daniel Riolo balance sur le nouvel entraîneur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la mission de Jean-Louis Gasset touche à sa fin, l’OM est en quête d’un nouvel entraîneur et lorgne en priorité Paulo Fonseca comme vous l’a révélé le10sport.com. Mais la piste menant à l’entraîneur portugais est complexe, et cela n’est pas plus simple avec les autres profils étudiés, de quoi compliquer la tâche marseillaise comme l’explique Daniel Riolo.

La mission de Jean-Louis Gasset s’est achevée dimanche par un succès au Havre (2-1). Insuffisant toutefois pour permettre au club phocéen d’aller en Europe l’an prochain. Du changement est attendu au sein de l’OM après une saison cauchemardesque à plusieurs niveaux, à commencer sur le banc de touche. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Paulo Fonseca apparaît comme la priorité du président Pablo Longoria, un dossier complexe alors que le LOSC a terminé quatrième du Championnat et que d’autres clubs s’intéressent au Portugais. Si des alternatives sont à l’étude, aucun profil ne se dégage réellement pour l’heure, ce qui n’arrange pas les plans de l’OM.



« Ils estiment que le dossier est compliqué »

« Longoria et Benatia sont en train de de se monter le cerveau et ça chauffe à cause de ce sujet-là parce qu’ils ne trouvent pas et estiment que le dossier est compliqué , a expliqué Daniel Riolo lundi soir dans l’ After Foot. Il y a une limite dans leur raisonnement, c’est qu’ils veulent marquer le coup et envoyer un message sur le nom de l’entraîneur. Ce que je peux comprendre par rapport aux échecs de cette année. Mais je ne suis pas d’accord. A trop vouloir marquer le coup, ils se lancent dans des pistes compliquées. »

« Il n’y a pas grand monde dans les entraîneurs de renom qui veut venir »