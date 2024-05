Incroyable, l'OM sauvé par une légende du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à trouver un nouveau coach le plus rapidement possible, l'OM fait toujours de Paulo Fonseca sa grande priorité. Cependant, l'AC Milan cible également l'actuel coach du LOSC ce qui représente une importante concurrence. Mais contre toute attente, Zlatan Ibrahimovic pourrait être l'un des principaux alliés de Pablo Longoria dans ce dossier.

C'est désormais officiel, Jean-Louis Gasset a mis fin à sa mission à l'OM. S'il n'a pas réussi de miracle, le club phocéen échouant à la huitième place en Ligue 1, l'ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG aura offert un beau parcours européen aux fans marseillais. Pablo Longoria cherche donc un nouvel entraîneur et fait de Paulo Fonseca sa priorité, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Cependant, l'AC Milan est également dans le coup pour le coach du LOSC.

Ibrahimovic préfère Van Bommel à Fonseca

Une concurrence qui semble insurmontable pour l'OM qui ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine. Mais selon L'EQUIPE , Pablo Longoria a peut-être trouvé un allié totalement inattendu en la personne de Zlatan Ibrahimovic. La légende du PSG occupe effectivement un rôle de conseiller à l'AC Milan, et ne semble pas particulièrement chaud à l'idée d'attirer Paulo Fonseca pour remplacer Massimiliano Allegri. Le géant suédois préfèrerait Mark Van Bommel.

Fonseca laisse planer le doute pour son avenir au LOSC