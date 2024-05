OM : La presse italienne annonce une terrible nouvelle pour cet entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre l'OM et le Milan AC, Paulo Fonseca a fait son choix. A en croire la presse italienne, le coach du LOSC aurait une préférence pour le club de Serie A. En ballotage défavorable, Pablo Longoria devrait, malgré tout, le rencontrer ce mercredi. Mais le responsable marseillais va devoir sortir des arguments solides pour le convaincre de rester en France.

L'OM est toujours à la recherche de son prochain entraîneur. Selon les informations du 10Sport.com, Pablo Longoria a, récemment, rencontré Sérgio Conceiçao, mais le coach de Porto ne serait qu'un plan B. Dans l'esprit du dirigeant marseillais, la priorité se nomme Paulo Fonseca.

OM : La succession de Gasset va coûter une fortune https://t.co/W07WdHTPC9 pic.twitter.com/L84pbJSGhz — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Dernière tentative pour Longoria ?

Comme annoncé par le 10Sport.com, le coach du LOSC fait l'unanimité en interne, mais la concurrence du Milan AC rend ce dossier complexe. Alors, Pablo Longoria aurait décidé de prendre l'avion et d'aller à la rencontre de Fonseca ce mercredi. Mais selon Gianluca Di Marzio, cela ne changera rien à la situation.

Fonseca a fait son choix