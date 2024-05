Le PSG en a marre de Mbappé, l’annonce surprise !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va vivre son dernier match en tant que joueur du PSG samedi soir à Lille dans le cadre de la finale de la Coupe de France face à l’OL. Aux yeux d’Emmanuel Petit, un certain ras-le-bol serait à signaler au sein du club parisien au sujet de Mbappé qui a en outre été recadré par le champion du monde 98.

En février dernier, Kylian Mbappé annonçait au président Nasser Al-Khelaïfi et à l’ensemble de l’institution du PSG qu’il partira en fin de saison. Depuis, son temps de jeu a été réduit et ses performances globales ont été moins bonnes quand bien même il assurait en conférence de presse en mars dernier qu’il n’était pas perturbé par son avenir. Que ce soit l’épisode à Monaco où il s’est rendu en tribunes après son remplacement à la mi-temps ou d’autres situations extrasportives, le Paris Saint-Germain en aurait marre du feuilleton Mbappé selon Emmanuel Petit.

«J’ai le sentiment que beaucoup de gens du Paris Saint-Germain ne veulent plus voir Kylian Mbappé»

Sur le plateau de Rothen s’enflamme vendredi soir, le champion du monde 98 a commencé sa tirade par un ressenti de ras-le-bol au PSG concernant le cas Mbappé à quelques heures de la finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l’OL samedi soir. « J’ai le sentiment que beaucoup de gens du Paris Saint-Germain ne veulent plus voir Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. C’est pour ça que je dis que demain, il joue gros. Parce que déjà sur les six derniers mois, c’est catastrophique dans le relationnel, dans la communication et l’image qu’il rejette ».

Mercato - PSG : Un autre départ annoncé après Mbappé ? https://t.co/UbiPKh5W29 pic.twitter.com/1psSxcjcja — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

«Essaie de te recentrer, de descendre un peu de ton nuage et de reprendre l’humilité que tu avais»