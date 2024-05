Mercato : L'OM a chipé un énorme phénomène au PSG

Arnaud De Kanel

Passé par le PSG lorsqu'il évoluait alors en U17, Aboubaka Dosso fait désormais le bonheur de l'OM. Le portier franco-ivoirien fait des merveilles avec les U19 et il est l'un des grands artisans du parcours des Minots en Gambardella. A écouter ses entraineurs, il s'agit d'un phénomène.

Il y a eu Epinay sur Seine, le Stade de Reims, le PSG, Drancy et enfin l'OM. Voici le parcours d'Aboubaka Dosso, gardien des U19 marseillais. A 18 ans, le natif de Saint-Denis impressionne avec les Minots et on pourrait le voir garder la cage du Vélodrome dans les prochaines années. Dosso est en pleine progression et ceux qui l'ont côtoyé au plus près racontent.

«Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu un gardien comme ça»

A commencer par Ralph Noncent, son ancien coach. « Il ne laisse pas indifférent. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu un gardien comme ça », confie-t-il pour La Provence ce samedi. Son entraineur actuel, Christian Bracconi, a également été impressionné par Aboubaka Dosso.

«C’est un gardien très complet»