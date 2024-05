Mercato : Christophe Galtier recale l’OM et se justifie

Thibault Morlain

Alors que le nom de Christophe Galtier pour venir remplacer Jean-Louis Gasset la saison prochaine comme entraîneur de l’OM, ce n’est pas la première fois qu’on évoque son nom sur la Canebière. En effet, ces derniers mois, Galtier était déjà pressenti à Marseille pour succéder à Marcelino. L’ancien entraîneur du PSG en a finalement décidé autrement. Un refus sur lequel il est d’ailleurs revenu.

Christophe Galtier a un lien très fort avec l’OM. Né à Marseille, il a débuté sa carrière comme joueur professionnel sous le maillot phocéen. Quelques années plus tard, il a été entraîneur adjoint sur la Canebière. Forcément et logiquement, le nom de Galtier a souvent résonné quand il s’agissait de trouver un nouvel entraîneur à l’OM. Ça a notamment été le cas récemment quand il a fallu trouver un successeur à Marcelino. Si Gennaro Gattuso a finalement été choisi par Pablo Longoria, c’est notamment parce que Christophe Galtier a dit non.

« Le moment le plus difficile de ma carrière »

Ce samedi, dans un entretien accordé à L’Equipe , Christophe Galtier est revenu sur sa décision de dire non à l’OM. Alors que ça n’a pas été facile pour lui, il a confié : « Le jour où j'ai pris la décision de ne pas rejoindre l'OM a été le moment le plus difficile de ma carrière. Pourquoi avoir décliné cette offre sachant que Stéphane Tessier travaille à l’OM ? Stéphane a été pendant cinq ans mon directeur à Saint-Étienne et il était présent lors de mon rendez-vous avec Pablo (Longoria), en octobre. Je n'ai pas suivi le conseil de ma femme parce que le timing n'était pas bon ».

« J’ai dit non comme une grande marque de respect pour le club »