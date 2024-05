Habib Beye - OM : Une «promesse» pour tout changer ?

Thomas Bourseau

Du côté de l’OM, le président Pablo Longoria va une nouvelle fois devoir dénicher un entraîneur pour cette fois-ci remplacer l’intérimaire qu’est Jean-Louis Gasset. Et il se trouve que l’ancien de la maison, à savoir Habib Beye, se montre de plus en plus intéressé par le poste et pourrait même être disponible.

Habib Beye avait refusé en direct sur les antennes de Canal+ l’OM en septembre dernier lorsque Pablo Longoria cherchait un successeur à Marcelino après que ce dernier ait claqué la porte. Beye, ex-défenseur de l’Olympique de Marseille, avait déclaré être uniquement focalisé sur son travail à la tête de l’effectif du Red Star. Mais à présent que le titre de champion de National qui débouche sur l’accession en Ligue 2 est acquis, Beye a récemment reconnu qu’il était difficile de refuser l’OM en quête d’un remplaçant pour Jean-Louis Gasset à l’intersaison.

«On s'était promis d'échanger autour du projet du club»

Pour la FFF, Habib Beye s’est ouvertement confié sur le processus de décision concernant son avenir avec un rendez-vous ô combien important avec le Red Star. « On a donné du temps à tous les gens qui doivent travailler autour de l'équipe, au directeur sportif pour construire une équipe compétitive, et on s'est donné du temps pour réfléchir à ce qui est bon pour le club mais aussi bon pour moi. On discute. Tout le monde connaît mon ambition et ma volonté d'entraîner au plus haut niveau. On s'était promis d'échanger autour du projet du club et quand j'aurai tous les éléments du projet, je serai en capacité de prendre une décision ».

«Mon job était d'emmener le Red Star en Ligue 2. C'est fait»