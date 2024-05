Zidane - OM : Un projet fou est proposé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la grande priorité des investisseurs saoudiens en cas de rachat de l’OM dans les mois à venir, Zinedine Zidane pourrait être accompagné d’un autre ex-cadre de l’équipe de France ! En effet, Claude Makelele évoque des contacts avec l’OM et ouvre même la porte à une collaboration avec Zidane.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zinedine Zidane trouvera-t-il prochainement un nouveau challenge ? L’entraîneur français avait été évoqué pendant un temps du côté du Bayern Munich, mais cette piste s’est finalement refroidie ces derniers jours. Il est également question de l’OM pour Zidane, qui serait la priorité absolue de l’Arabie Saoudite en cas d’accord avec Frank McCourt pour le rachat du club phocéen. Et un duo d’entraîneurs pourrait même être dans les tuyaux…

Le sauveur de l’OM entre dans l’histoire ! https://t.co/pPsxhrdeOX pic.twitter.com/046gr5a31K — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

Makélélé a été approché par l’OM

Interrogé par Média Carré , Claude Makélélé confirme avoir eu des échanges avec la direction de l’OM qui était en quête d’un nouvel entraîneur ces derniers mois : « Si j’ai dit non pour entraîner l’OM ? Il y a eu des touches. Vous parlez avec des gens, tu gardes le secret. Donc oui il y a eu des touches, mais bon après, il n’y a pas eu vraiment… (de concret) », lâche l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France. Et Makélélé évoque ensuite un projet assez fou à l’OM… avec Zidane !

« Moi et Zizou, on ferait des étincelles »