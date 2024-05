PSG : C’est terminé pour un transfert à 115M€ !

Thomas Bourseau

Le mercato estival pourrait permettre au PSG de grandement redessiner les contours de son effectif comme ce fut le cas l’année précédente avec pas moins de douze recrues. Bruno Guimarães semblerait figurer dans les petits papiers du Paris Saint-Germain pour un transfert à 115M€. Pour autant, ce serait déjà un échec. Explications.

Bruno Guimarães est devenu en l’espace d’un an et demi un incontournable de Newcastle. Si bien que les Magpies ont décidé de prolonger son contrat en octobre dernier jusqu’en juin 2028, rien que ça. Une clause libératoire de 115M€ figurerait dans son bail. De quoi visiblement donner des idées au PSG en marge du mercato estival selon la presse étrangère.

«Newcastle ne veut pas le perdre»

Néanmoins, il ne faudrait pas compter sur la bénédiction de Newcastle pour un tel transfert si l’on en croit David Ornstein. « Newcastle, cependant, ne veut pas le perdre. Je doute qu'ils acceptent un intérêt inférieur à la valeur de la clause, à moins que leur situation en matière de RSP ne les oblige à le faire et que le financement nécessaire ne puisse être obtenu par d'autres moyens ».

