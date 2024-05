Mercato - PSG : Une offre de 100M€ est révélée !

Alexis Brunet

L'été dernier, le PSG s'est offert Randal Kolo Muani pour 90M€. Un très gros transfert donc, mais qui aurait pu être battu. En effet, le club de la capitale aurait proposé 100M€ pour s'offrir les services de Bernardo Silva. Malgré cette folle proposition, Manchester City avait alors refusé et prolongé dans la foulée son milieu offensif.

Arrivé en toute fin de mercato, Randal Kolo Muani a failli ne pas devenir un joueur du PSG. Finalement, l'attaquant a signé à Paris à temps, mais son aventure dans la capitale ne se passe pas comme prévu. Le Français a beaucoup de mal et il porte comme un fardeau le poids de son transfert, à savoir 90M€.

Le PSG a proposé 100M€ pour Bernardo Silva

En plus de Randal Kolo Muani, le PSG n'est pas passé loin de réaliser un autre transfert de folie l'été dernier. D'après les informations de Ràdio Catalunya , le club de la capitale aurait proposé 100M€ à Manchester City, pour Bernardo Silva. Les Cityzens qui comptaient sur le Portugais avaient alors refusé la proposition parisienne, avant de prolonger le milieu offensif par la suite.

Le PSG va retenter sa chance pour Bernardo Silva

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG n'a pas perdu l'espoir de recruter Bernardo Silva. Luis Campos pourrait repasser à l'action cet été et profiter de la clause libératoire alléchante du Portugais. Ce dernier serait disponible pour 58M€, et de plus, il souhaiterait venir à Paris. Affaire à suivre...