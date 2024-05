Mercato : L’OL choisit son entraîneur, bonne nouvelle pour l’OM ?

Hugo Chirossel

Comme indiqué par Le 10 Sport, Paulo Fonseca est la priorité de l’OM pour venir succéder à Jean-Louis Gasset à partir de la saison prochaine. Mais l’entraîneur du LOSC, où il arrive à la fin de son contrat, est très courtisé et l’OL serait également intéressé par son profil. Cependant, les Gones auraient déjà un accord avec un autre technicien en cas de départ de Pierre Sage.

En quête d’un nouvel entraîneur, l’OM a fait de Paulo Fonseca sa priorité, comme indiqué par Le 10 Sport . Si Habib Beye figure également sur la short-list de Marseille, c’est bien le technicien portugais, sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le LOSC, qui est l’option numéro un.

Lage a déjà un accord avec l’OL

Plusieurs clubs sont annoncés sur la piste de Paulo Fonseca. En Ligue 1, l’OL penserait à lui, selon TEAMtalk . Mais les Gones pourraient finalement jeter leur dévolu sur un autre entraîneur. En effet, d’après les informations de Maisfutebol , Bruno Lage aurait déjà un accord pour entraîner Lyon la saison prochaine. Le technicien portugais est sans club depuis son départ de Botafogo en octobre dernier, club appartenant au groupe Eagle Football, également propriétaire de l’OL.

L’OL devra lui verser 2,5M€ si Sage reste

Au moment de s’engager avec Botafogo en juillet 2023, Bruno Lage aurait conclu un accord avec John Textor afin débarquer sur le banc de Lyon à partir de la saison prochaine. Mais l’OL pourrait être tenté de conserver Pierre Sage, qui a su redresser la situation depuis sa nomination en novembre dernier. S’il venait à rester, les Gones devraient alors verser une indemnité de 2,5M€ à Bruno Lage.

