Mercato - OM : Annonce imminente pour Habib Beye ?

Thibault Morlain

Si Paulo Fonseca fait figure de priorité de l'OM pour devenir le prochain entraîneur, d'autres candidats seraient identifiés. Ainsi, Habib Beye, ancien joueur du club phocéen, pourrait très bien être le successeur de Jean-Louis Gasset grâce à ses excellents résultats obtenus avec le Red Star. L'avenir du Sénégalais fait beaucoup parler en ce moment et Beye vient d'ailleurs d'en dire plus sur sa future décision.

Entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca est la priorité de Pablo Longoria pour être sur le banc de l'OM la saison prochaine comme le10sport.com vous l'a révélé. Mais toujours selon nos informations, Habib Beye est également courtisé par le club phocéen. Egalement ciblé par Reims, celui qui a permis au Red Star de remonter en Ligue 2 va donc devoir trancher en ce qui concerne son avenir. A quand la grande annonce de Beye ? Pour la FFF, l'entraîneur de 46 ans a indiqué que cela interviendra quand il aura tous les éléments nécessaires en sa possession.

« Tout le monde connaît mon ambition »

Interrogé sur la saison en Ligue 2 qui se profile pour le Red Star, Habib Beye a évoqué son avenir. L'entraîneur évoqué à l'OM a alors fait savoir : « On a donné du temps à tous les gens qui doivent travailler autour de l'équipe, au directeur sportif pour construire une équipe compétitive, et on s'est donné du temps pour réfléchir à ce qui est bon pour le club mais aussi bon pour moi. On discute. Tout le monde connaît mon ambition et ma volonté d'entraîner au plus haut niveau. On s'était promis d'échanger autour du projet du club et quand j'aurai tous les éléments du projet, je serai en capacité de prendre une décision ».

« Cela sera une décision simple à prendre »