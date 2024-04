EXCLU - PSG : Du nouveau pour Zoumana Camara ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Aux commandes des U18 du PSG, Zoumana Camara arrive en fin de contrat dans la Capitale. Cité parmi les candidats au poste de la nouvelle équipe Espoirs du club, l’ancien défenseur parisien est également courtisé pour prendre un poste de n°1 sur un banc en Ligue 1 ou Ligue 2. Voici nos informations.

Le PSG va mettre en place une « nouvelle équipe ». Une section « Espoirs » qui va mêler les U19 du club avec des joueurs déjà professionnels. Une petite révolution en interne que l’écurie parisienne souhaite mettre en place pour la saison 2024-2025. Pour le moment, la décision n’a pas encore été prise pour savoir quel serait l’entraîneur de cette équipe Espoirs. Comme indiqué par le journal Le Parisien , Zoumana Camara fait partie des profils étudiés. Aux commandes des U18, il connait bien le club et semble légitime. Mais l’ancien défenseur parisien arrive en fin de contrat et se retrouve courtisé…

Des pistes concrètes pour Camara

Selon nos informations, un comité a été nommé par le PSG pour choisir l’entraîneur de ce groupe Espoirs. On y retrouve, entre autres membres du club, Yohan Cabaye et Luis Campos. Zoumana Camara est une option réelle. Mais en coulisses, « Papus » fait aussi l’objet de convoitises… Comme révélé par le10sport.com, il fait notamment partie de la short-list du Red Star si Habib Beye venait à partir. Courtisé par Reims, Lens mais également l’OM, Habib Beye n’est pas certain de poursuivre au Red Star, qui monte en Ligue 2. Après des approches très concrètes de Clermont cet hiver, Zoumana Camara pourrait se laisser tenter par une aventure en Ligue 1 ou Ligue 2, dans un rôle de numéro 1. Son contrat avec le PSG prend fin cet été et il est totalement libre de choisir.