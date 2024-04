OM : Réponse dans «quelques heures» pour le remplaçant de Gasset ?

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison, Jean-Louis Gasset devrait laisser sa place dans seulement quelques semaines et l’Olympique de Marseille devra donc se trouver un nouvel entraineur. Plusieurs noms sont évoqués, avec notamment Habib Beye, ancien joueur marseillais qui a récemment fêté la montée en Ligue 2 avec le Red Star.

Depuis le départ d’Igor Tudor, aucun entraineur n’a durée bien longtemps à l’OM. Ça devrait également être le cas de Jean-Louis Gasset, qui devrait vraisemblablement respecter le plan initial et ne faire qu’un simple intérim jusqu’à la fin de la saison. Mais après ?

Habib Beye prêt à dire oui à l’OM ?

Un grand nombre de noms sont évoqués pour prendre la suite et on retrouve notamment celui d’Habib Beye, dont le contrat avec le Red Star se termine le 30 juin prochain. « Pour l'instant ma décision n'est pas prise. Pour plusieurs raisons, mais la première c'est que, quand on s'est vu avec le président l'année dernière, on s'est dit qu'on irait au bout du contrat puisque si le club ne montait pas, il n'y avait pas vocation à continuer avec moi parce que l'objectif n'aurait pas été rempli deux saisons de suite » a expliqué l’ancien joueur de l’OM, sur RMC Sport . « On s'est dit qu'on se verrait en fin de saison. Donc je vais vois mon président dans quelques heures pour discuter du projet futur ».

« Quand on voit les clubs qui m'ont sollicité, je me demande si ce n'est pas le bon moment pour y arriver »