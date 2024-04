Mercato - OM : Une star annoncée à Marseille la saison prochaine

Thibault Morlain

Du côté de l'OM, le mercato pourrait partir dans tous les sens. Au rayon des départs, on pourrait assister à un grand remue-ménage au sein de l'effectif actuel de Jean-Louis Gasset. De grands noms pourraient même faire leurs valises. Quid maintenant de Pierre-Emerick Aubameyang ? Une tendance se dégagerait pour l'avenir du numéro 10 de l'OM.

Aujourd'hui cadres de l'OM, Pau Lopez, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss ou encore Jordan Veretout pourraient ne plus être là la saison prochaine. En effet, selon les informations de L'Equipe , on pourrait assister à de gros départs à Marseille durant le prochain marché des transferts. On en saurait également un peu plus concernant le cas de Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang toujours à l'OM la saison prochaine ?

Restera ? Ne restera pas ? Aujourd'hui, Pierre-Emerick Aubameyang est sous contrat jusqu'en 2026 et à en croire L'Equipe , la star de l'OM « devrait rester ». Il est précisé que le Gabonais devrait étudier le projet sportif olympien cet été et si Aubameyang peut recevoir de grosses offres du Golfe, il resterait ambitieux. Peu probable donc de le voir quitter l'OM cet été ?

Aubameyang relancé par Gasset