Mercato - OM : Suspense à Marseille pour une icône du PSG ?

Thomas Bourseau

La quête d’un entraîneur pour la saison prochaine ne cesse de croître à l’OM la fin de l’exercice approchant et de ce fait, le terme du contrat d’intérim de Jean-Louis Gasset. Thiago Motta serait une piste surprise à Marseille, et il a pris la parole.

A l’OM, quelle que soit l’issue de la saison et un éventuel sacre en Ligue Europa de l’équipe de Jean-Louis Gasset, l’entraîneur intérimaire ne passera pas l’été à Marseille. L’Olympique de Marseille, sous l’impulsion de son président Pablo Longoria, s’est déjà mis en quête d’un technicien afin de lui succéder dans la cité phocéenne.

L’OM pense également à Thiago Motta

Le10sport.com vous a récemment fait savoir que le dossier Paulo Fonseca prenait de plus en plus de place sur le bureau du président Longoria, quand bien même la concurrence fasse rage à l’étranger pour le coach du LOSC en fin de contrat. L’Equipe a en outre communiqué un intérêt de l’OM pour Thiago Motta, icône du PSG version QSI, et qui s’est fait remarquer sur le banc de Bologne en Serie A, en course pour la Ligue des champions.

Thiago Motta prend la parole