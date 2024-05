Mercato - OM : Aubameyang attend un gros chèque !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les approches financièrement juteuses de l'Arabie Saoudite l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang avait finalement opté pour un transfert à l'OM. Et ce n'est peut-être que partie remises pour le buteur gabonais, qui n'exclut pas la possibilité de recevoir de nouvelles propositions XXL avec un gros salaire à la clé en fin de saison.

Auteur d'une très bonne saison dans les rangs de l'OM avec pas moins de 27 buts et 11 passes décisives depuis son arrivée l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans) a donc opté pour le bon choix de carrière en signant avec le club phocéen. Le buteur gabonais, qui venait de résilier son contrat avec Chelsea, disposait pourtant d'offre bien plus intéressantes sur le plan financier en Arabie Saoudite, et il justifie son choix d'avoir privilégié l'OM dans les colonnes de L'EQUIPE .

Aubameyang a refusé une fortune en Arabie Saoudite

« Il y a eu l'opportunité. La proposition est arrivée. Comme chaque été, je fais le point avec mon père et je me dis : ''Non, ce n'est pas moi''. Je ne veux pas finir sur une saison comme ça parce que pour le joueur que j'étais, pour la carrière que j'ai faite, je ne peux pas accepter de partir sur un échec », indique Aubameyang, qui ne ferme aucune porte pour son avenir grâce à sa très bonne saison avec l'OM.

« Je reprendrai un plus gros chèque, on ne sait jamais »